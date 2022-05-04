Эксперт определил безопасное количество пива

Допустимое количество пива в праздники — три полулитровые бутылки, посоветовал пивной историк и блогер Павел Егоров.

«Считается, что бутылка пива — это даже полезно. Две бутылки — нейтрально, а вот три уже могут нанести небольшой вред здоровью. Я считаю, что больше трех бутылок в праздники выпивать не стоит», — рассказал Егоров «Ленте.ру».

По его мнению, смешивать разные сорта пива за праздничным столом на природе можно, но не стоит этим увлекаться.

Егоров считает, что светлое пиво лучше пить в начале застолья вместе, например, с шашлыком, салатами и другими основными блюдами. Темное пиво больше подходит для десерта.