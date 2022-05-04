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Эксперт определил безопасное количество пива

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Допустимое количество пива в праздники — три полулитровые бутылки, посоветовал пивной историк и блогер Павел Егоров.

«Считается, что бутылка пива — это даже полезно. Две бутылки — нейтрально, а вот три уже могут нанести небольшой вред здоровью. Я считаю, что больше трех бутылок в праздники выпивать не стоит», — рассказал Егоров «Ленте.ру».

По его мнению, смешивать разные сорта пива за праздничным столом на природе можно, но не стоит этим увлекаться.

Егоров считает, что светлое пиво лучше пить в начале застолья вместе, например, с шашлыком, салатами и другими основными блюдами. Темное пиво больше подходит для десерта.

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Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.

Disobedient

Конфуций либердятский сказал.