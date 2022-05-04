«ИрАэро» запустит рейс из Новосибирска в Баку

Авиакомпания «ИрАэро» начнет с 20 мая выполнять рейсы по маршруту Новосибирск – Баку (Азербайджан) – Новосибирск на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 по пятницам. Вылет из Новосибирска в 13.00, прибытие в столицу Азербайджана в 14.20, время в пути 4 часа 20 минут.

Обратный рейс из аэропорта имени Гейдара Алиева в тот же день в 15.20, посадка в Толмачево в 22.20, время в пути 4 часа. Цена билета в одну сторону от 27, 6 тысячи рублей.

Авиакомпания «ИрАэро» выполняет международные рейсы в Азербайджан, Армению, Израиль и Узбекистан.