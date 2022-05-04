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«ИрАэро» запустит рейс из Новосибирска в Баку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «ИрАэро»

Авиакомпания «ИрАэро» начнет с 20 мая выполнять рейсы по маршруту Новосибирск – Баку (Азербайджан) – Новосибирск на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 по пятницам. Вылет из Новосибирска в 13.00, прибытие в столицу Азербайджана в 14.20, время в пути 4 часа 20 минут.

Обратный рейс из аэропорта имени Гейдара Алиева в тот же день в 15.20, посадка в Толмачево в 22.20, время в пути 4 часа. Цена билета в одну сторону от 27, 6 тысячи рублей.

Авиакомпания «ИрАэро» выполняет международные рейсы в Азербайджан, Армению, Израиль и Узбекистан.

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Экономика #Авиа #Новосибирск
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Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.

Disobedient

Конфуций либердятский сказал.