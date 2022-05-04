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Папа римский рассказал о читающем по бумажке патриархе Кирилле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Casa Rosada / CC BY-SA 2.0

Патриарх Кирилл во время недавнего разговора с папой римским Франциском в течение 20 минут, «читая по бумажке», приводил аргументы в пользу военной операции, рассказал глава католической церкви.

«Я разговаривал с Кириллом сорок минут по Zoom. Первые двадцать минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, которые объясняют (военную операцию)», — сказал Франциск в интервью итальянской газете Coriera della Sera.

«Я слушал его, а затем ответил: "Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика"», — продолжил понтифик.

Патриарх Кирилл прямо не поддержал вторжение в Украину, но, в частности сказал, что в Донбассе идет «метафизическая» война, смысл которой, помимо прочего, в том, что жители Донецка не хотят проводить гей-парады.

«Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи», — заявил глава РПЦ 3 мая после литургии в Москве.

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Жизнь #Религия
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