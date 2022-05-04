Двое альпинистов провалились в расщелину в Туве

Школьник и помощник руководителя тургруппы провалились в расщелину в Туве, их удалось спасти, сообщает ГУ МЧС по региону.

В вторник в Бай-Тайгинском районе Тувы во время туристического похода в горную расщелину с глубоким снегом провалились два человека. В составе зарегистрированной в МЧС России тургруппы путешествовали 17 школьников в сопровождении трех взрослых. Пеший маршрут пролегал из села Шуй-Аксы до горы Цаган-Шибету и обратно.

При спуске с горы в расщелину, покрытую снегом, упал помощник руководителя тургруппы и школьник 14 лет. Ребенка из-под снега вытащил взрослый пострадавший.

Самостоятельно выбраться из снежного плена пострадавшие не смогли. Им на помощь из столицы Тувы вылетел вертолет МИ-8 со спасателями и медиками на борту. Также на помощь выдвинулись опытные альпинисты из другой тургруппы, находившейся поблизости от места происшествия.



Альпинисты вызволили туристов из расщелины. Спасатели перевезли их от места происшествия до вертолета, оказали первую помощь. Их отвезли в больницу Кызыла.