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Двое альпинистов провалились в расщелину в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Туве

Школьник и помощник руководителя тургруппы провалились в расщелину в Туве, их удалось спасти, сообщает ГУ МЧС по региону.

В вторник в Бай-Тайгинском районе Тувы во время туристического похода в горную расщелину с глубоким снегом провалились два человека. В составе зарегистрированной в МЧС России тургруппы путешествовали 17 школьников в сопровождении трех взрослых. Пеший маршрут пролегал из села Шуй-Аксы до горы Цаган-Шибету и обратно.

При спуске с горы в расщелину, покрытую снегом, упал помощник руководителя тургруппы и школьник 14 лет. Ребенка из-под снега вытащил взрослый пострадавший.

Самостоятельно выбраться из снежного плена пострадавшие не смогли. Им на помощь из столицы Тувы вылетел вертолет МИ-8 со спасателями и медиками на борту. Также на помощь выдвинулись опытные альпинисты из другой тургруппы, находившейся поблизости от места происшествия.

Альпинисты вызволили туристов из расщелины. Спасатели перевезли их от места происшествия до вертолета, оказали первую помощь. Их отвезли в больницу Кызыла.

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Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

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Стыдно врачам в гос больницах за копейки работать и лечить людей.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.