Изменились правила регистрации автомобилей в ГИБДД

Правила регистрации автомобилей в подразделениях Госавтоинспекции изменились, соответствующий документ правительства вступил в силу с 3 мая.

Теперь владелец транспортного средства или его представитель должны подать в регистрационное подразделение ГИБДД заявление и документы в течение десяти дней со дня покупки машины.

Также срок регистрации в десять дней введен для выпуска автомобиля в обращение при изготовлении его для собственного пользования или со дня временного ввоза автомобиля на территорию России на срок более года.

Кроме этого, документ уточняет порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет о машинах, которые перегоняют за пределы России к месту продажи.