НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд

Источник:
Sibnet.ru
361 0
Фото: © Sibnet.ru

Утверждено время приема, обработки и передачи диспетчерам информации в системе вызова экстренных служб по единому номеру 112, соответствующий приказ МЧС вступил в силу 3 мая.

Максимальное время ожидания от момента установления соединения до ответа оператора системы не может быть более 20 секунд, следует из документа. На опрос граждан и последующую идентификацию ситуации отводится 75 секунд.

Если звонок внезапно прервался, оператор должен в течение десяти секунд перезвонить, используя функцию автодозвона, как минимум три раза. Максимальное время обратного дозвона — одна минута.

Диспетчеры необходимых оперативных служб должны подтвердить факт приема сообщения о происшествии в течение 30 секунд после отправки оператором заполненной карточки информационного обмена.

Номер 112 работает по принципу «одного окна». Это значит, что оператор, получив и зарегистрировав сообщение с просьбой о помощи, одновременно направляет его сразу в несколько служб, реагирование которых требуется в конкретной ситуации.

Еще по теме
Появилась идея ввести ОСАГО для электросамокатов
Минтруд рассказал, как получить «отцовский капитал»
Юрист предупредила о штрафах за курение дома
Две короткие недели: как работаем и отдыхаем в мае 2022 года
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Россия приняла решение покинуть МКС
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин ввел новые санкции против Запада
Россияне назвали достаточный для счастья доход
Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд
Байден перепутал название своей должности
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
69
Израиль раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера
50
Минобороны показало взятого в плен на Украине британца
49
Путин ввел новые санкции против Запада
39
Германия отказалась платить за российский газ в рублях
31
США намерены лишить Россию ученых