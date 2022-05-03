Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд

Утверждено время приема, обработки и передачи диспетчерам информации в системе вызова экстренных служб по единому номеру 112, соответствующий приказ МЧС вступил в силу 3 мая.

Максимальное время ожидания от момента установления соединения до ответа оператора системы не может быть более 20 секунд, следует из документа. На опрос граждан и последующую идентификацию ситуации отводится 75 секунд.

Если звонок внезапно прервался, оператор должен в течение десяти секунд перезвонить, используя функцию автодозвона, как минимум три раза. Максимальное время обратного дозвона — одна минута.

Диспетчеры необходимых оперативных служб должны подтвердить факт приема сообщения о происшествии в течение 30 секунд после отправки оператором заполненной карточки информационного обмена.

Номер 112 работает по принципу «одного окна». Это значит, что оператор, получив и зарегистрировав сообщение с просьбой о помощи, одновременно направляет его сразу в несколько служб, реагирование которых требуется в конкретной ситуации.