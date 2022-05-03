Вымирание динозавров сказалось на эволюции деревьев

Вымирание крупных травоядных динозавров не помешало эволюционировать деревьям с крупными плодами, выяснили немецкие ученые из Лейпцигского университета.

Генетический анализ подтвердил существовавшее ранее предположение, что многие виды пальм во времена динозавров имели крупные плоды, а стволы и листья были покрыты шипами и колючками.

При этом скорость, с которой возникали новые виды пальм с маленькими плодами, после вымирания динозавров уменьшилась, а скорость эволюции видов с крупными плодами оставалась почти неизменной.

Таким образом, исследователи опровергли научное предположение о том, что наличие крупных плодов пальм зависело исключительно от крупных травоядных животных. Пальмы с крупными плодами существовали и после вымирания динозавров.

Понимание, как именно вымирание травоядных динозавров сказалось на эволюции растений способно помочь в прогнозировании будущих экологических изменений, так как сейчас идет вымирание крупных травоядных животных из-за влияния человека.