Киркоров заступился за раскритикованных артистов

Король эстрады Филипп Киркоров назвал людей, критикующих артистов за поведение во время военной спецоперации, «охотниками на ведьм». О ситуации он высказался в социальных сетях.

«Перестаньте отрезать куски от нашего общества. Остается один скелет, на котором с удовольствием спляшут», — сказал Филипп Киркоров тем, кто критикует артистов за их позицию.

Особое внимание певец уделил главреду канала Russia Today Маргарите Симонян, которая в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» нелицеприятно высказалась о Максиме Галкине и Алле Пугачевой.

«Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен», — сказал Киркоров.

На фоне военной спецоперации на Украине некоторые артисты покинули Россию, Галкин и Пугачева в это время находятся в Израиле.