Лавров заявил, что окончание спецоперации не будет «искусственным»

Российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» в ответ на вопрос, есть ли надежда, что спецоперация на Украине закончится к 9 мая. Это интервью приводит пресс-служба российского МИДа.

Он отметил, что темпы спецоперации на Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

«Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул. Они были объявлены президентом России В.В. Путиным — защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать», — отметил Лавров.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин объяснил ее необходимостью защиты населения Донбасса от «геноцида» со стороны «киевских властей», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны.