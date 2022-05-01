НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Пчелу не смогли разоблачить в «Маске»

Источник:
Sibnet.ru
839 0
Фото: © кадр из шоу «Маска»

Члены жюри шоу «Маска» на НТВ не угадали, кто скрывается за маской Пчелы, разоблачение их удивило.

В финал «Маски» прошли четыре участника — Монстрик, Дракон, Анубис и Пчела. После первого тура жюри решило, что маску снимет Пчела.

Тимур Батрутдинов предположил, что за маской скрывается Валерия Ланская, Регина Тодоренко и Филипп Киркоров проголосовали за Ладу Дэнс, Тимур Родригес подумал, что это Надежда Ангарская, Валерия — Анастасия Стоцкая.

Никто из них не угадал исполнителя. За маской Пчелы скрывалась певица Алсу.

Певица призналась, что в маске она смогла по-новому себя раскрыть. «Впервые за 23 года моей творческой деятельности меня слушали без предвзятого мнения. Мне было безумно приятно читать сотни, тысячи положительных, восторженных комментариев», — сказала Алсу.

Ранее маски сняли Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров), Осьминог (Наталья Подольская), Леопард (Мари Краймбрери), Малыш (Руслан Алехно) и Пончик (Ирина Понаровская), Козерог (Никита Пресняков), Мухомор (Евгений Дятлов).

Еще по теме
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Украинские артисты не попали в номинации премии RU.TV
Выбран победитель девятого сезона шоу «Голос. Дети»
Талант Гагариной поставили под сомнение из‑за «Кукушки» Цоя
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Россия приняла решение покинуть МКС
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Галкина на Первом канале заменит Цискаридзе
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
50
Минобороны показало взятого в плен на Украине британца
31
США намерены лишить Россию ученых
30
Самолет канцлера ФРГ пересек Северный полюс ради облета России
29
Кремль отверг переговоры об эвакуации боевиков с «Азовстали»
29
Германия отказалась платить за российский газ в рублях