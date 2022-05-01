Пчелу не смогли разоблачить в «Маске»

Члены жюри шоу «Маска» на НТВ не угадали, кто скрывается за маской Пчелы, разоблачение их удивило.

В финал «Маски» прошли четыре участника — Монстрик, Дракон, Анубис и Пчела. После первого тура жюри решило, что маску снимет Пчела.

Тимур Батрутдинов предположил, что за маской скрывается Валерия Ланская, Регина Тодоренко и Филипп Киркоров проголосовали за Ладу Дэнс, Тимур Родригес подумал, что это Надежда Ангарская, Валерия — Анастасия Стоцкая.

Никто из них не угадал исполнителя. За маской Пчелы скрывалась певица Алсу.

Певица призналась, что в маске она смогла по-новому себя раскрыть. «Впервые за 23 года моей творческой деятельности меня слушали без предвзятого мнения. Мне было безумно приятно читать сотни, тысячи положительных, восторженных комментариев», — сказала Алсу.

Ранее маски сняли Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров), Осьминог (Наталья Подольская), Леопард (Мари Краймбрери), Малыш (Руслан Алехно) и Пончик (Ирина Понаровская), Козерог (Никита Пресняков), Мухомор (Евгений Дятлов).