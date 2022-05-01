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Легкомоторный самолет разбился в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © архивный кадр из видео

Легкомоторный самолет разбился в Красноярском крае, один человек погиб, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В районе нежилого населенного пункта Голубевка в 44 километрах от Шалинского в Манском районе Красноярского края, совершил жесткую посадку легкомоторный двухместный самолет.

«В результате авиационного инцидента пострадало два человека (взрослые), из них один человек погиб», — сообщает ведомство.

В первый день мая также разбился вертолет Ми-8 с сотрудниками лесохраны на борту в Забайкальском крае. Вертолет садился для дозаправки.

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Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

Disobedient

Да какое там печенье.)))Разграбили не стесняясь украину, показалось мало. Принялись за бюджет сша ,...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.