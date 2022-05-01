Легкомоторный самолет разбился в Красноярском крае, один человек погиб, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В районе нежилого населенного пункта Голубевка в 44 километрах от Шалинского в Манском районе Красноярского края, совершил жесткую посадку легкомоторный двухместный самолет.

«В результате авиационного инцидента пострадало два человека (взрослые), из них один человек погиб», — сообщает ведомство.

В первый день мая также разбился вертолет Ми-8 с сотрудниками лесохраны на борту в Забайкальском крае. Вертолет садился для дозаправки.