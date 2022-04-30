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Самолет канцлера ФРГ пересек Северный полюс ради облета России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Cityswift - Ireland / Attribution License

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство.

Государственный авиалайнер Airbus A350 «Курт Шумахер» летел из Японии и пересек полюс около 14.00 по московскому времени. Чтобы облететь Россию, ему пришлось пролететь через Аляску и пересечь Северный полюс.

Затем самолет повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию достиг Германии, пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Время в пути составило 13 часов 30 минут.

Борт проделал путь в 12,3 тысяча километров. По данным издания, полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов, так как отличаются повышенной сложностью и длительностью.

По оценке экспертов, потери европейских и американских авиакомпаний, которым запретили выполнять полеты над территорией России, составят суммарно около 3,5 миллиарда долларов за год.

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Политика #Мир
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