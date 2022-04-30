Самолет канцлера ФРГ пересек Северный полюс ради облета России

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство.

Государственный авиалайнер Airbus A350 «Курт Шумахер» летел из Японии и пересек полюс около 14.00 по московскому времени. Чтобы облететь Россию, ему пришлось пролететь через Аляску и пересечь Северный полюс.

Затем самолет повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию достиг Германии, пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Время в пути составило 13 часов 30 минут.

Борт проделал путь в 12,3 тысяча километров. По данным издания, полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов, так как отличаются повышенной сложностью и длительностью.

По оценке экспертов, потери европейских и американских авиакомпаний, которым запретили выполнять полеты над территорией России, составят суммарно около 3,5 миллиарда долларов за год.