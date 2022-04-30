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Центробанк опроверг привязку курса рубля к золоту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Привязка курса рубля к золоту в настоящий момент не обсуждается, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, трансляция которой прошла на YouTube.

«Что касается привязки курса рубля к золоту — это не обсуждается никак», — сказала глава Центробанка. О возможной привязке курса рубля к золоту 26 апреля заявил секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев.

По словам Патрушева, в целях «суверенизации» платежные средства в любой национальной финансовой системе должны обладать ценовой устойчивостью и внутренней ценностью без привязки к доллару.

«В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», — рассказал Патрушев.

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