Банк России снизил ключевую ставку сразу с 17% до 14%

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку сразу на 3три процентных пункта — с 17 до 14%. Это второе подобное решение за месяц — в начале апреля ставка была снижена с рекордных 20 до 17%.

Основным аргументом в пользу дальнейшего смягчения политики стало замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом, говорится в сообщении Банка России. По данным Минэкономразвития, в период с 16 по 22 апреля недельный рост цен составил 0,25%, неделей ранее — 0,2%.

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Ключевым аргументом в пользу снижения ставки эксперты назвали улучшение инфляционных ожиданий населения. Россияне положительно отреагировали на укрепление рубля, приводит РБК мнение управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина. Согласно опросу, уровень ожидаемой населением инфляции в апреле снизился с 18,3% до 12,5%.

Эксперты ожидают, что нынешнее решение ЦБ — не последнее, но в дальнейшем темп снижения ставки может замедлиться. К концу года ключевая ставка может составить 10–12%, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.