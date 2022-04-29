Оценены возможности АвтоВАЗа по выпуску упрощенных Lada

АвтоВАЗ будет выпускать по 30 тысяч упрощенных машин в месяц, сообщил инсайдер с предприятия. На такие объемы производство в последний раз выходило еще до кризиса.

Упрощенные модели, предположительно, получат приставку SE — Special edition («специальное исполнение»). «Антикризисные» модели позволят автогиганту выпускать более 30 тысяч автомобилей ежемесячно, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте» со ссылкой на источник.

Автомобили лишатся подушек безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС», систем ABS и ESP, а моторы адаптируют под экостандарт «Евро-2». Выпуск таких машин легализуют изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые будут действовать до февраля 2023 года.

Первыми на конвейер встанут упрощенные машины семейства Lada Granta: ожидается, что массовая сборка начнется к концу июня. За ними последует внедорожник Lada Niva Legend, а сентябрю очередь дойдет и до Ижевска, где собирают Lada Vesta.