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Министр и Hyundai разошлись во мнении о выпуске авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hyundai

Южнокорейские Kia и Hyundai, а также китайский Haval продолжают серийный выпуск автомобилей в России, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Главный офис Hyundai Motor опроверг эту информацию.

Производство машин Kia и Hyundai сохраняется на калининградском «Автоторе», а также на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, цитирует ТАСС Мантурова. Кроме того, по его словам, продолжает выпуск автомобилей марка Haval, имеющая собственное предприятие в Тульской области.

«Наше предприятие в России приостановило деятельность без какого-либо решения о сроках возобновления работы», — цитирует агентство Yonhap заявление Hyundai Motor.

В Yonhap также отметили, что в марте Hyundai остановила производственные мощности на заводе в Санкт-Петербурге в связи с логистическими проблемами на фоне введенных против России санкций.

В марте и апреле целый ряд зарубежных компаний объявил о приостановке выпуска и поставок автомобилей в Россию в условиях санкций. Это Volkswagen, Skoda, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, а также концерн Stellantis, выпускавший под Калугой машины марок Peugeot, Citroen и Opel.

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