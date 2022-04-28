Физик подтвердил реальность путешествий во времени

Путешествия во времени теоретически возможны, если существуют параллельные временные линии, выяснил канадский физик Барак Шошани. Исследование опубликовано на сайте университета Брока.

Современное понимание времени и причинно-следственных связей базируется на общей теории относительности, которая объединяет пространство и время в единую сущность и дает точное понимание, как они работают.

Чтобы доказать возможность путешествий во времени, многие исследователи используют уравнения. Однако они сталкивались с многочисленными проблемами — например, для подобного перемещения нужна материя с отрицательной энергией.

Кроме этого, существует хорошо известный парадокс передвижения во времени, когда путешественник в прошлое совершает нечто, что меняет обстоятельства будущего — например, делает невозможным само перемещение.

Чтобы разрешить парадокс, необходимо использовать множественные временные линии, отмечает канадский физик. Действия в одном из будущих никак не отразятся на той временной линии, откуда человек прибыл.

При этом если несколько историй могут существовать одновременно, значит, можно перемещаться между ними. Моделирование Шошани показало, что квантовая физики допускает реальность подобных путешествий во времени.