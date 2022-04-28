НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Физик подтвердил реальность путешествий во времени

Источник:
Sibnet.ru
478 5
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Путешествия во времени теоретически возможны, если существуют параллельные временные линии, выяснил канадский физик Барак Шошани. Исследование опубликовано на сайте университета Брока.

Современное понимание времени и причинно-следственных связей базируется на общей теории относительности, которая объединяет пространство и время в единую сущность и дает точное понимание, как они работают.

Чтобы доказать возможность путешествий во времени, многие исследователи используют уравнения. Однако они сталкивались с многочисленными проблемами — например, для подобного перемещения нужна материя с отрицательной энергией.

Кроме этого, существует хорошо известный парадокс передвижения во времени, когда путешественник в прошлое совершает нечто, что меняет обстоятельства будущего — например, делает невозможным само перемещение.

Чтобы разрешить парадокс, необходимо использовать множественные временные линии, отмечает канадский физик. Действия в одном из будущих никак не отразятся на той временной линии, откуда человек прибыл.

При этом если несколько историй могут существовать одновременно, значит, можно перемещаться между ними. Моделирование Шошани показало, что квантовая физики допускает реальность подобных путешествий во времени.

Еще по теме
Ученые ИЦиГ расшифровали геном малярийного комара
Представлены звуковые колонки толщиной с бумагу
Выпущен стейк из переработанного углекислого газа
Ученые установили на дне Байкала два новых блока нейтринного телескопа
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Филипп Киркоров показал свой особняк на полуострове
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
28
Россия перекрыла газ Болгарии
27
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров