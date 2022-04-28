Составлен топ самых беспроблемных авто

Lada Niva и «Ока», Haval F7 и Nissan X-Trail, Toyota Rav4 вошли в список самых беспроблемных автомобилей в России.

Рейтинг составил Авто.ру на основе объявлений, которые содержат оценку ПроАвто, — это показатель «здоровья» конкретного автомобиля на основе его истории и текущего состояния.

Среди автомобилей не старше 5 лет высокую оценку получили Kia Seltos, Land Rover Defender и Lada Niva. Кроме того, в список попали китайские внедорожники — Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.

Среди моделей от 6 до 10 лет популярные массовые кроссоверы достаточно часто продаются в отличном состоянии. Лидеры — Hyundai Creta и Renault Kaptur. Стоит обратить внимание также на Hyundai Tucson и Kia Soul, Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Duster, Toyota Rav4.

Выбор автомобилей 2011-2007 годов выпуска, которые встречаются в хорошем состоянии, достаточно велик. Это Jeep Grand Cherokee, Infiniti QX56, SsangYong Actyon, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg.

Среди машин в возрасте старше 16 лет в рейтинге «здоровых» Chevrolet Aveo и Niva, Ford Fiesta, Hyundai Getz, Lada 2106 и «Ока».