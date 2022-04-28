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Автолюбители морально подготовились пересесть на «китайцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Geely

Почти половина российских автолюбителей морально готова пересесть на китайские машины, такие данные опроса представил сайт «Дром». От покупки пока останавливает высокая цена.

43% рассматривают возможность приобретения автомобиля китайского производства, 54% не готовы пока садиться за руль машины из Поднебесной. Еще 3% уже владеют авто из КНР.

Среди причин, которые останавливают от покупки китайских машин, автолюбители назвали высокие цены на эти машины, недостаточное количество сервисных центров и быстрая потеря первоначальной стоимости.

Поклонники китайского автопрома отмечают достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество самих машин.

За январь-апрель текущего года доля авто китайского производства в общем объеме рынка России увеличилась в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года — с 1,9% до 3%.

Лидерами по количеству автомобилей из Поднебесной стали Москва и Санкт-Петербург. Доля «китайцев» в этих регионах составила около 5%. Реже всего китайские машины выбирают на Дальнем Востоке, здесь на долю машин из Китая приходится всего 0,1%. В Сибирском федеральном округе авто китайского производства составляют 1,6% в общем объеме рынка региона.

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