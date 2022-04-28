Военный фильм «1941. Крылья над Берлином» вышел в прокат

Фото: © кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином»

Фильм Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином» стартовал в отечественном прокате в четверг, 28 апреля.

Военный боевик «1941. Крылья над Берлином» рассказывает историю о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

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Главные роли в фильме исполнили Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин. Новинка оказалась перспективной, судя по ожиданию зрителей. Фильм превзошел предпродажи билетов на «Первый Оскар», вышедший неделей ранее.

Также предпродажи оказались выше «Девятаева» и «Собибора», но последние картины конкурировали с голливудскими релизами, который сейчас в российском прокате нет.

Среди других новинок, которые покажут в кинотеатрах с 28 апреля, — семейная комедия «Артек. Большое путешествие», мультфильм «Бука. Мое любимое чудовище» и военный триллер «Операция: Мясной фарш».