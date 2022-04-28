НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Военный фильм «1941. Крылья над Берлином» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином»

Фильм Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином» стартовал в отечественном прокате в четверг, 28 апреля.

Военный боевик «1941. Крылья над Берлином» рассказывает историю о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарубежные фильмы и сериалы оставят в России принудительно

Главные роли в фильме исполнили Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин. Новинка оказалась перспективной, судя по ожиданию зрителей. Фильм превзошел предпродажи билетов на «Первый Оскар», вышедший неделей ранее. 

Также предпродажи оказались выше «Девятаева» и «Собибора», но последние картины конкурировали с голливудскими релизами, который сейчас в российском прокате нет.

Среди других новинок, которые покажут в кинотеатрах с 28 апреля, — семейная комедия «Артек. Большое путешествие», мультфильм «Бука. Мое любимое чудовище» и военный триллер «Операция: Мясной фарш».

Еще по теме
Сериал «Трудные подростки» покажут на СТС
Джастин Лин покинул режиссерское кресло «Форсажа 10»
Неофициальные показы голливудских фильмов прошли в кино
Sony Pictures анонсировала третью часть «Венома»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Картина дня
США задумались над включением РФ в список спонсоров терроризма
Финляндия отказалась платить за газ в рублях
Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в Евросоюзе
Lada Vesta на полгода снимут с конвейера
Самое обсуждаемое
42
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
28
Россия перекрыла газ Болгарии
27
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров