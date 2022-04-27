Lada Vesta на полгода снимут с конвейера

АвтоВАЗ остановит производство семейства Lada Vesta на заводе в Ижевске на ближайшие полгода. Сборка модели продолжится только осенью.

Ожидается, что головное предприятие компании не сможет возобновить полноценную работу после майских праздников. Предполагается, что запуск конвейера состоится не раньше июня, пишет портал «Лада.Онлайн».

При этом даже после возобновления производства на заводе смогут собирать ограниченное число моделей, среди которых Granta, Niva и Largus. Что касается Lada Vesta, то более длинная пауза в производстве вызвана дефицитом комплектующих.

Руководство АвтоВАЗа ранее перенесло корпоративный отпуск для сотрудников автозавода в Ижевске с лета на весну 2022 года, чтобы наладить каналы поставки компонентов. Отпуск завершился 24 апреля.