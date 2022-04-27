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Европа обсудит конфискацию российских активов ради Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Еврокомиссия изучает тему конфискации российских активов, которые предлагается использовать для восстановления Украины.

Сторонником этой идеи является Польша, которая настаивает на передаче собственности подпавших под санкции российских олигархов, а также средств из замороженных резервов Банка России официальному Киеву, пишет газета Financial Times.

«Я полагаю, что необходимо политическое решение о том, что мы хотим двигаться в этом направлении, что мы хотим конфисковать эти активы навсегда. Как это должно быть сделано — здесь мы открыты для дискуссий», — отметил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

При этом европейские юристы отмечают, что шаги, которые облегчат конфискацию активов, могут создать опасный прецедент и поставят под угрозу саму концепцию права собственности. Кроме этого, для подобной процедуры есть серьезные юридические барьеры.

По оценке Евросоюза, восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов евро. Общая стоимость замороженных российских активов на Западе может составлять порядка 300 миллиардов долларов.

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