Европа обсудит конфискацию российских активов ради Украины

Еврокомиссия изучает тему конфискации российских активов, которые предлагается использовать для восстановления Украины.

Сторонником этой идеи является Польша, которая настаивает на передаче собственности подпавших под санкции российских олигархов, а также средств из замороженных резервов Банка России официальному Киеву, пишет газета Financial Times.

«Я полагаю, что необходимо политическое решение о том, что мы хотим двигаться в этом направлении, что мы хотим конфисковать эти активы навсегда. Как это должно быть сделано — здесь мы открыты для дискуссий», — отметил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

При этом европейские юристы отмечают, что шаги, которые облегчат конфискацию активов, могут создать опасный прецедент и поставят под угрозу саму концепцию права собственности. Кроме этого, для подобной процедуры есть серьезные юридические барьеры.

По оценке Евросоюза, восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов евро. Общая стоимость замороженных российских активов на Западе может составлять порядка 300 миллиардов долларов.