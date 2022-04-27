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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Перечислены модели Lada, которые АвтоВАЗ не выпустит без Renault

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Российский завод АвтоВАЗ не сможет выпустить новые модели, а также Lada Largus и Xray, если Renault продаст свои акции, сообщил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«В группе риска оказались не только грядущие новинки завода — Lada C-SUV (аналог Dacia Bigster), Vesta новой генерации и другие, но и ряд существующих моделей, например, Largus и даже Xray, для производства которого импортозамещение реализовать очень сложно», — цитирует «Российская газета» Мигаля.

Он высказал мнение, что сложившиеся партнерские отношения между отечественным производителем и брендом Renault не будут завершены окончательно. Возможно, что сотрудничество продолжится в виде поставок машинокомплектов моделей, которые основаны на агрегатах Renault или комплектующих для сборки.

«Чтобы ответить, кто может прийти на место Renault, нужно понять, на каких условиях уходят из АвтоВАЗа французы: оставляют ли конвейерную линию, оставляют ли технологии. Если все останется, то возможно, что модельный ряд никак не поменяется, просто АвтоВАЗ станет независимым, а какие-то мощности заменят китайскими машинами», — добавил автоэксперт.

Renault планирует продать принадлежащую ей долю в АвтоВАЗе (почти 68%) институту НАМИ. Компания затем сможет в течение пяти-шести лет выкупить акции обратно.

Тема: Русские машины
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