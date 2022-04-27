Renault передаст долю в АвтоВАЗе «за рубль»

Французская Renault планирует продать принадлежащую ей долю в АвтоВАЗе «за рубль» институту НАМИ, а свой завод в Москве — столичному правительству, сообщил министр промышленности Денис Мантуров.

«Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции», — цитирует ТАСС Мантурова.

Акции «Автофрамоса» (завод Renault в Москве) уйдут столичному правительству. Доля в АвтоВАЗе (68%) — скорее, всего НАМИ. Министр отметил, что институт примет акции «с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться».

«Ожидается, что это будет, условно, сделка "за рубль"», — добавил Мантуров.

Французская компания затем сможет в течение пяти-шести лет выкупить акции обратно. Но в стоимости учтут российские инвестиции, если они будут.

С Renault обсуждали и сделку на других условиях, где предполагалась именно продажа активов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей авторынка. Российские власти потребовали от французов права на новые модели и лицензию на их выпуск на несколько лет. Это реалистично только при возможности наладить какие-то поставки компонентов из Румынии.