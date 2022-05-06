Где отдохнуть на праздники: пять живописных мест Новосибирской области

Отдохнуть в лесу, на озере или водопаде можно, не уезжая из региона. В топ живописных мест Новосибирской области вошли достопримечательности региона, куда можно добраться за два-три часа или быстрее.

Медведский водопад

Природная достопримечательность Новосибирской области — Медведский или Стеклянный водопад. Вода падает из труб специальной конструкции, образуя сплошную прозрачную завесу, через которую просматривается окружающий пейзаж. Поблизости есть родник с питьевой водой. Высота водопада — пять метров.

Водопад струится в маленький, неглубокий водоем. Неподалеку, примерно в 500 метрах, есть большой пруд, где можно остановиться. Возле самого водопада места для отдыха немного, но можно расположиться прямо у водоема.

Фото: © Sibnet.ru

Медведский водопад расположен возле поселка Медведское в Черепановском районе. Расстояние от центра Новосибирска — 95 километров. До Медведска можно доехать по асфальту, а далее начнется грунтовая дорога.

Карпысакский водопад

Карпысакский водопад — самый популярный и облагороженный водопад Новосибирской области. Находится в Тогучинском районе, рядом с селом Карпысак. Представляет собой плотину пруда на реке Буготак. Высота около пяти метров.

Территория возле водопада облагорожена. Есть беседки, рядом платная стоянка для автомобилей. Рядом с водопадом есть озеро, где можно рыбачить.

Но торговых точек в зоне отдыха нет, поэтому о воде, еде и других предметах, необходимых для отдыха, стоит позаботиться заранее.

Фото: © Sibnet.ru

До Карпысанского водопада нужно ехать по тогучинской трассе всего 57 километров. На территории Карпысака есть база отдыха «У водопада», гостиница и домики с беседками.

Озеро Старица

Озеро Старица славится чистой водой, большой прибрежной зоной и песчаным берегом. Кое-где растут кустарники и деревья. В некоторых зонах установлены деревянные подмостки. В окрестностях озера Старица не раз видели занесенного в Красную книгу орлана-белохвоста.

Несмотря на отсутствие объектов инфраструктуры, на Старице комфортно разместиться самостоятельно или арендовать беседку, цена которой в прошлом сезоне была 200 рублей в час.

Фото: © Sibnet.ru

Озеро Старица находится вблизи поселка Рыбачий, доехать к нему можно по Северному объезду. Расстояние от центра города до озера — около 30 километров.

Озеро «Спартак»

Озеро Спартак в микрорайоне «Снегири» возникло на дне старого оврага и является искусственным водоемом, который был создан много лет назад, в результате постройки дамбы на реке 2-я Ельцовка.

Сегодня озеро называют «жемчужиной» Калининского района Новосибирска. Живописная местность, подходящая для отдыха компанией.

Досугово-развлекательный центр «Спартак» функционирует круглый год. Арендовать беседку на облагороженной территории можно в любое время. В прохладное время года спросом пользуются домики с отоплением, которые рассчитаны на компании до 25 человек.

Также есть беседки, предназначенные для компаний до 30 человек, которые построены над поверхностью озера и оборудованы собственным пирсом.

Добраться до Спартака можно очень быстро, поскольку оно расположено в черте города, от центра ехать всего 10 километров.

Барсуковая пещера

Для активного и даже экстремального отдыха подойдет Барсуковая пещера. Это пещера коридорно-лабиринтового типа в Маслянинском районе.

Пещера открыта для посещения туристами. Единственное предостережение — не ходить в одиночку. Пещера довольно узкая, во многих местах приходится ползти и протискиваться. Да и сам вход найти довольно сложно.

Ежегодно в Барсуковой пещере зимуют пять видов летучих мышей: водяная ночница, прудовая ночница, ночница Брандта, большой трубконос, а также единичные особи бурого ушана. Все эти летучие мыши занесены в областную Красную книгу. На поле перед пещерой в многочисленных норах живут сурки.

От центра Новосибирска до Барсуковой пещеры — чуть больше 130 километров. Легче всего проехать с трассы Черепаново-Маслянино. В районе села Пеньково нужно свернуть по асфальтовой дороге на север, далее посредине между селами Пеньково и Барсуково на грунтовый съезд вправо, по направлению к реке Укроп. Эта полевая дорога и приведет к памятнику природы.