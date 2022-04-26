НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Таинственный треугольный кратер на Марсе озадачил ученых

Источник:
Phys.org
231 1
Фото: © NASA

Ученые получили детальный снимок таинственного кратера на Марсе, который имеет форму треугольника. Фото было сделано в рамках астрономической миссии Mars Reconnaissance Orbiter.

Треугольная форма кратера аномальна, ведь практически все ударные кратеры на планетах имеют вид окружности. Необычное образование заметили в южном полушарии Красной планеты, на плато Ноахис Терра.

Детальное изображение объекта было получено при помощи высокочувствительной камеры HiRISE. При этом окружающие его кратеры имеют привычную форму чашеобразных объектов с гладкими стенками.

Исследователи полагают, что необычная форма этого кратера объясняется определенными особенностями его создания. Скорее всего, после ударного воздействия произошло дополнительное обрушение породы, которое расширило объект в отдельных направлениях.

Тема: Человек и космос
Космические туристы вернулись на Землю
Парад планет: космическая угроза или красивое зрелище?
Создан «несокрушимый» сплав для ракетных двигателей
Разгадана загадка спирального НЛО над Гавайями
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
40
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
39
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
21
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине