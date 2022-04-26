Таинственный треугольный кратер на Марсе озадачил ученых

Ученые получили детальный снимок таинственного кратера на Марсе, который имеет форму треугольника. Фото было сделано в рамках астрономической миссии Mars Reconnaissance Orbiter.

Треугольная форма кратера аномальна, ведь практически все ударные кратеры на планетах имеют вид окружности. Необычное образование заметили в южном полушарии Красной планеты, на плато Ноахис Терра.

Детальное изображение объекта было получено при помощи высокочувствительной камеры HiRISE. При этом окружающие его кратеры имеют привычную форму чашеобразных объектов с гладкими стенками.

Исследователи полагают, что необычная форма этого кратера объясняется определенными особенностями его создания. Скорее всего, после ударного воздействия произошло дополнительное обрушение породы, которое расширило объект в отдельных направлениях.