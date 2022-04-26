Сбербанк запустил оплату взглядом, инновационный сервис на основе технологии компьютерного зрения заработал в кассах самообслуживания Smartix, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Для совершения платежа достаточно просто посмотреть в камеру, оплата занимает несколько секунд, при этом покупателю даже не нужно доставать карту или смартфон. Технология разработана в сотрудничестве с компанией VisionLabs.

Подключить сервис сможет любой клиент Сбербанка. Для этого в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» необходимо зайти в настройки карты, выбрать пункт «Оплата одним взглядом» и сделать селфи.

После чего на кассе покупателю останется только выбрать соответствующий способ оплаты и взглянуть в камеру. С помощью компьютерного зрения система обнаруживает лицо человека, извлекает из него биометрический шаблон и сравнивается с имеющейся базой данных банка.

Если совпадение по биометрическому шаблону и привязанной к нему карте найдено, транзакция одобряется. Отмечается, что особое внимание уделено безопасности платежей. В частности, система защищена от атак с использованием распечатанных фотографий или масок.