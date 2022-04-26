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Магазины OBI снова заработают в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: hnnbz / Attribution License

Магазины немецкой сети строительных товаров OBI снова откроются в России, сообщает пресс-служба российского подразделения.

«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении.

OBI объявила о прекращении деятельности в России в марте, причиной такого решения называлась ситуация на Украине. После этого стало известно, что компания прорабатывает возможность передачи российского бизнеса менеджменту.

OBI работает в России с 2003 года, в общей сложности в стране открыто 27 магазинов. По данным на начало марта, в них работали порядка 5 тысяч сотрудников. В прошлом году выручка российского подразделения составила около 42 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.