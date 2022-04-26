Новый сезон сериала «Саша Таня» выйдет на ТНТ в мае

Фото: © пресс-служба ТНТ
Семейный сериал «Саша Таня» возвращается на ТНТ с новым сезон, свежие серии выйдут уже в мае, сообщила пресс-служба телеканала.
В новом сезоне Сергеевых снова ждут неловкие ситуации, из которых Саша и Таня будут выбираться с переменным успехом.
Новый сезон скетч-сериала в каждой из двадцати серий покажет зрителям ситуации с бытовым юмором, знакомые каждому.
Помимо возвращения всех главных героев, фанатов сериала ждет появление одного важного персонажа, который напрямую повлияет на семейство Сергеевых. В итоге герои пересмотрят отношение к роскоши, экологии, репутации в интернете, старым друзьям, семейным ценностям, личным свободам и мечтам.
Точная дата премьеры сериала «Саша Таня» пока не раскрывается, известно, что он выйдет уже в мае.
GammiPluhПока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки
olegsbeglovНу все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....
ifhbrjdВот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!
TanathologТак и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.