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Новый сезон сериала «Саша Таня» выйдет на ТНТ в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Семейный сериал «Саша Таня» возвращается на ТНТ с новым сезон, свежие серии выйдут уже в мае, сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне Сергеевых снова ждут неловкие ситуации, из которых Саша и Таня будут выбираться с переменным успехом.

Новый сезон скетч-сериала в каждой из двадцати серий покажет зрителям ситуации с бытовым юмором, знакомые каждому.

Помимо возвращения всех главных героев, фанатов сериала ждет появление одного важного персонажа, который напрямую повлияет на семейство Сергеевых. В итоге герои пересмотрят отношение к роскоши, экологии, репутации в интернете, старым друзьям, семейным ценностям, личным свободам и мечтам.

Точная дата премьеры сериала «Саша Таня» пока не раскрывается, известно, что он выйдет уже в мае.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.