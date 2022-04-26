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Приднестровье заявило о серии терактов в республике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: John Pavelka from Austin, TX, USA / CC BY 2.0

Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки, произошедшие на территории республики, говорится в сообщении пресс-службы президента Вадима Красносельского.

«Принято решение о введении в стране красного уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», —отметили в пресс-службе.

Неизвестные обстреляли из ручных гранатометов здание Министерства государственной безопасности Приднестровья. Пострадавших нет, в здании были выбиты окна на верхних этажах.

Затем был взорван радиоцентр, ретранслировавший российские радиопрограммы. «Из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — сообщила пресс-служба МВД Приднестровья.

Совбез Приднестровья также сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя.

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