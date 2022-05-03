Как отправить телеграмму по телефону

Телеграмма — все еще один из самых быстрых и удобных способов доставки бумажного сообщения по России и за рубеж. При этом, кроме хорошо знакомых простых и художественных бланков, сегодня есть музыкальные.

Телеграмма придет на помощь, когда надо поздравить родственника, находящегося на территории без связи. Или когда у поздравителя у самого не будет возможности позвонить в нужное время.

А еще это удобный способ передать информацию официальным способом — телеграмма имеет юридическую силу. Ее можно использовать в суде и при обращении в органы власти. Телеграмма учитывается как документ работодателем и даже компания-перевозчиками, например, для предоставления скидки на билет.

Для того чтобы отправить телеграмму, ходить а отделения электросвязи необязательно. Достаточно позвонить со стационарного телефона — домашнего или телефона организации. Оплата будет включена в квитанцию по за услуги электросвязи по номеру телефона.

Принимают телеграммы по номеру 066. Для некоторых регионов есть дополнительные номера: в Алтайском крае — 8166, в Томской области — 077, в Омской области — 8 (3812) 60 00 60, в Новосибирской области — 8126.

По телефону принимаются телеграммы с доставкой на художественном или музыкальном бланке, с уведомлением о вручении и доставкой в срок, указанный отправителем.

К празднику Победы Ростелеком запустил акцию — до 10 мая 2022 года ветераны ВОВ могут бесплатно отправить неограниченное число телеграмм внутри России и в страны ближнего зарубежья.

Стоимость отправки телеграммы небольшая. По России берут от 5 до 8 рублей за слово, услуга физической доставки в пределах 60 рублей. При отправке за рубеж от 40 рублей за слово.

Также есть дополнительные платные услуги, например, получение засвидетельствованной копии телеграммы, получение подтверждения о вручении телеграммы адресату, получение справки об адресе отправителя, получение копии ранее принятой телеграммы.