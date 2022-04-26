Путин выступил за снижение льготной ипотечной ставки до 9%

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% и выступил за продление программы до конца 2022 года.

Динамика в этой сфере «пока слабее прогнозов», сказал президент на совещании по экономическим вопросам. «И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы ее не так давно установили — до 9% годовых», отметил он.

«Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — продолжил Путин.

В целом президент напомнил, что, несмотря на непростую ситуацию, удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели.