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Путин выступил за снижение льготной ипотечной ставки до 9%

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% и выступил за продление программы до конца 2022 года.

Динамика в этой сфере «пока слабее прогнозов», сказал президент на совещании по экономическим вопросам. «И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы ее не так давно установили — до 9% годовых», отметил он.

«Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — продолжил Путин.

В целом президент напомнил, что, несмотря на непростую ситуацию, удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.