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«Урал» перенесет производство мотоциклов из России в Казахстан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © uralmoto_russia

Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан, сообщил генеральный директор Илья Хаит.

Решение о переносе производства из Ирбита Свердловской области принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России. Большинство мотоциклов Ural идет в западные страны, в том числе в США, рассказал Хаит в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале фирмы.

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске. На самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

По словам Хаита, компания вынуждена будет сократить часть штата на прежнем предприятии и нанять новых сотрудников в Петропавловске. Основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.

Ural Motorcycles — прямой преемник классической советской марки «Урал», это единственная в мире компания, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. В 2000 году обанкротившееся предприятие в Ирбите было выкуплено группой инвесторов, в которую входил Хаит.

Основной рынок сбыта Ural Motorcycles — США. Цены на новую модель Gear Up 2022 года стартуют с отметки 18,9 тысячи долларов (примерно 1,4 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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