Центробанк понизил курс доллара и евро

Центробанк установил на 26 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 73,36 рубля, что на 14,39 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор понизил на 2 рубля 55,98 копейки, до 77,46 рубля.

Ранее в понедельник Банк России изменил порядок расчета курса иностранных валют. Если ранее он рассчитывался по итогам сделок на Мосбирже, заключенных до 16.30 по московскому времени, то теперь предел расчета поменяли на 15.30.

Механизм носит временный характер. Данные меры будут действовать для доллара, евро и юаня. Ранее курсы юаня и евро рассчитывались по курсу доллара с использованием кросс-курсов с форекса.

Эксперты отмечают, что переход на новый расчет официальных курсов вызван ростом значимости российских торгов этими валютами и облегчит работу дальневосточным экономическим субъектам, ведущим внешнеторговую деятельность с Китаем и другими азиатскими странами.