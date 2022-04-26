Крупнейшая в истории атомной энергетики авария, последствия которой устраняют до сих пор, также до сегодняшнего дня оставляет вопросы. Ответы ищут ученые, историки и... кинематографисты. Каждый фильм или сериал становится реконструкцией реальных событий, открывая все новые стороны катастрофы.

В ночь на субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Но даже сотрудники станции не сразу поняли масштаб произошедшего. А жители Припяти, где объявили эвакуацию, не находили себе места от незнания. Тогда никто и не мог представить, что последствия окажутся глобальнее, чем от бомбардировки Хиросимы.

Сериал «Чернобыль» от НВО

В 2019 году в Сети состоялась премьера американского сериала «Чернобыль». Этот четырехсерийный проект наделал много шума. С одной стороны, американцы с дотошной точностью попытались восстановить события роковой ночи и техническую сторону аварии. Но с другой — возложили вину на советское чиновничество, страх и стремление выслужиться.

Перед тем, как непосредственно заняться написанием сценария, Крейг Мейзин в течение двух с половиной лет собирал материалы по катастрофе. Чтобы получше узнать работу ядерного реактора и рассказать ее простым языком зрителям, он общался с учеными-ядерщиками.

В итоге сюжет, наполненный реконструированными деталями, строится на рассказе члена правительственной комиссии по расследованию причин аварии на ЧАЭС Валерия Легасова. Параллельно развиваются события, предшествующие трагедии, затем сам взрыв и его последствия.

Работа получила всеобщее признание зарубежных критиков. Россияне отнеслись к картине более скептично, отметив, что американцы показали советских людей спившимися и грубыми, и обвинив в непонимании мотивов и характеров, свойственных нам характеров. Тем не менее это один из самых современных и достоверных в плане событийности фильмов.

Фильм «В Субботу»

Этот фильм показывает трагедию глазами одного человека. История не столько о самой катастрофе, сколько об атмосфере в Припяти в день аварии.

В фильме прямо не называется город и время, но очевидна отсылка к аварии на Чернобыльской АЭС. По словам режиссера, многие события фильма были восстановлены по дневникам очевидцев происшедшего.

Действие картины происходит на протяжении одного дня (26 апреля 1986 года). Главный герой — «маленький человек» Валерий — становится свидетелем аварии на Чернобыльской АЭС. Перед мужчиной встает моральный выбор — рассказать об этом близким и предупредить об опасности или послушаться указаний начальства и не сеять панику.

«Авария на АЭС случилась в субботу, обычный для многих людей выходной день, когда женщины надевали красивые туфли и шли на прогулку. Но жизнь в один миг перевернулась. Страшная трагедия порушила многие судьбы», — говорится в синопсисе ленты.

Фильм вышел в 2011 году, это совместная работа продюсеров России, Германии, Белоруссии и Украины. Главную роль исполнил актер Антон Шагин, известный по «Стилягам». Картина была включена в конкурсную программу 61-го Берлинского международного кинофестиваля.

«Чернобыль» Козловского

Совершенно иная история, отличающаяся от привычных работ режиссеров. Данила Козловский, выступивший и режиссером, и исполнителем главной роли, переосмыслил трагедию совсем с другой стороны.

Трагедия на ЧАЭС стала основой для выдуманной истории пожарного —капитана резерва Алексея Карпушина. Он встречает в Припяти девушку из прошлого Ольгу Савостину (Оксана Акиньшина), узнает, что у них растет сын. Все вместе они планируют уехать в Киев, но трагедия вносит в эти планы коррективы, как и в тысячи других судеб.

«Я захотел рассказать свою картину через призму человеческой судьбы, показать историю простых людей, которые жили своей обычной жизнью, местами сложной и странной, но своей. И вдруг в их привычный уклад ворвалось нечто. И все изменилось. <…> И кто-то стал героем поневоле, кто-то бежал, кто-то впадал в ступор и наблюдал», — говорил Козловский о фильме в интервью РИА Новости.

Несмотря на то, что картина подверглась профессиональной критике, нашла отклик у обычных зрителей. Помимо жизненной истории, заставляющей сопереживать, в фильме довольно точно и детально воспроизведена атмосфера советского времени.

О «Чернобыле» Козловского говорят, что это «кино, которое может и увлечь, и выбить прицельным хуком слезу».