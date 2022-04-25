Пользователи назвали худшие места для секса

Пользователи популярного форума Reddit выбрали худшие места для секса из предложенных в обсуждении реальных случаев.

Так, больше всего комментариев собрал описанный одним из комментаторов случай, когда он занимался сексом за точкой продажи фаст-фуда рядом с мусорным баком недалеко от главного автобана Филадельфии.

Среди других случаев спонтанного интима в качестве самых худших локаций для секса были отмечены туалет самолета, детская площадка, зал суда и скотобойня.

Кроме этого, один из пользователей отметил, что одним из самых неудачных мест для занятий любовью является пчелиная пасека. Впрочем, некоторые шутливо указали, что ситуация может поменяться, если ты являешься пчелой.