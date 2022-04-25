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Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки чудом выжил в аварии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Сверхъестественное»

Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки попал в серьезную автомобильную аварию и чудом остался жив, сообщил его экранный брат Дженсен Эклс на конвенции в Нью-Джерси.

Встреча поклонников с актерами культового сериала проходила в минувшие выходные. За несколько дней до нее стало известно, что Падалеки не примет участие в мероприятии. Сам актер написал в Twitter, что будет скучать по поклонникам и извинялся, что не может быть с ними в предстоящий уикенд. Но причину отсутствия не озвучил.

«Джаред попал в очень серьёзную автомобильную аварию, и ему повезло, что он остался жив. Он дома выздоравливает и чувствует себя хорошо. Джаред был пассажиром, а не водителем», – сказал Дженсен в начале «золотой панели», которую обычно проводит вместе с Джаредом. В этот раз он был на сцене один.

Эклс добавил, что видел машину. Джареду «повезло, что остался жив», подчеркнул актер. Вместе с поклонниками он записал видео для друга с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Сериал «Сверхъестественное», продолжался 15 сезонов, первая серия первого эпизода вышла в сентябре 2005 года, а заключительная серия последнего сезона — в ноябре 2020. Шоу рассказывает о братьях Винчестерах, которые колесят и охотятся на нечисть.

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