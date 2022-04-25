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Россию обвинили в стремлении разрушить НАТО «руками Варшавы»

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Army Europe / Public Domain Mark

Польский генерал, бывший начальник военной контрразведки Петр Пытель «уличил» Россию в планах «разрушить Североатлантический альянс» руками Варшавы.

Генерал заявил, что «некоторые лица» в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России. «Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», — приводит РИА Новости слова Пытеля.

Также он заявил, что обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».

Западные политики и военные регулярно выступают с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Так, например, в марте бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о «претензиях Варшавы на Калининград».

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Политика #Мир #Говорят о России
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Топ комментариев

nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.

pepelmetal

Когда у сисянистов заканчиваются аргументы они переходят на личности, такова ваша жалкая душонка