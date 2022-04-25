Польский генерал, бывший начальник военной контрразведки Петр Пытель «уличил» Россию в планах «разрушить Североатлантический альянс» руками Варшавы.

Генерал заявил, что «некоторые лица» в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России. «Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», — приводит РИА Новости слова Пытеля.

Также он заявил, что обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».

Западные политики и военные регулярно выступают с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Так, например, в марте бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сделал заявление о «претензиях Варшавы на Калининград».