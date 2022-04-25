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Экономист оценил возможность введения санкций против Китая

Источник:
«Прайм»
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Фото: Daderot

Запад может ввести против Китая любые санкции, как и против России, но смысла в этом не будет — с Поднебесной такой фокус не пройдет, считает доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — пояснил агентству «Прайм» эксперт.

По его словам, Америка теоретически может вывезти из Китая все свои технологии, с помощью которых там налажены производственные процессы.

Но Китай сейчас обладает достаточным числом собственных технологий, там много высококвалифицированных рабочих, что позволяет производить высокотехнологичные товары с низкой себестоимостью. А это означает, что остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает, заключил Тимофеев.

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