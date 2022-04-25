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Макрон победил на президентских выборах

Источник:
ТАСС
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон набирает 58,55% после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов, сообщает Министерство внутренних дел республики.

Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набирает 41,45% голосов. Ранее политик уже позвонила своему сопернику во втором туре и поздравила с ожидаемой победой на выборах, приводит ТАСС сообщение штата Ле Пен.

В то же время, выступая на митинге перед сторонниками, Ле Пен назвала данный результат историческим успехом для партии и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах этим летом.

МВД рапортует о явке на уровне 71,99%. Пока что это один из самых низких показателей явки за всю историю вторых туров президентских выборов в Пятой республике. Меньше явка была лишь в 1969 году, когда к урнам пришли только 68,9% избирателей.

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