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Зеленский пригрозил России выходом из переговоров

Источник:
РБК
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Фото: The Presidential Office of Ukraine / CC BY-SA 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров при проведении в регионах Украины референдумов о вхождении в состав России.

Киев также откажется от переговоров, «если будут уничтожены» украинские солдаты в Мариуполе», цитирует РБК Зеленского.

По его словам, он «с самого начала» настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата».

В Кремле считают, что встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования документа делегациями России и Украины. Накануне Путин подтвердил, что возможность прямого контакта президентов России и Украины зависит от результатов переговоров российской и украинской сторон.

С начала военной операции России на Украине 24 февраля стороны на уровне делегаций провели несколько раундов переговоров, как очно, так и онлайн.

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Политика #Мир
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Demosfen

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