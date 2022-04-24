Велосипед оказался самым опасным видом мобильного транспорта

Велосипед оказался самым травмоопасным средством передвижения, самым безопасным оказались ролики, к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, изучив статистику выплат по травмам.

От велосипедистов, по данным компании, поступает 70% обращений, связанных с различными травмами в результате падений. Еще 27% происшествий происходит во время катания на самокатах. От тех, кто катается на роликах, поступает минимум обращений — всего 3%, приводит «Российская газета» статистику Дома ВСК.

По мнению экспертов, это связано с тем, что велосипед сам по себе более громоздкий. Скорость на нем выше, чем на других средствах передвижения, которые приводятся в движение мускульной силой. Падать приходится с большей высоты и на большей скорости.

На долю мужчин приходится 73% обращений по подобным страховым случаям. В целом самая травматичная группа населения —несовершеннолетние, с ними связано 70% происшествий.