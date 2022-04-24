Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием

Российские силы высокоточными ракетами вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России 22 военных объекта Украины в течение дня.

«В том числе два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей», — сказал Конашенков.

В районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. Также авиация ВКС РФ поразила 79 военных объектов Украины, в том числе три комплекса «Бук-М1» и один зенитный ракетный комплекс «Тор». Среди пораженных объектов: шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и военной техники, 16 складов.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 102 огневые задачи. Уничтожены: шесть пунктов управления, 84 опорных пункта и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей», — сказал генерал

Всего с начала спецоперации уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2 479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1 081 орудие, а также 2 321 автомобиля.