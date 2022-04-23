Клиентам «Тинькофф банка» вдвое снизят кешбэк

«Тинькофф банк» вдвое сократит кешбэк для клиентов с 26 апреля на время действия решения Центробанка России об ограничении размера эквайринговых комиссий для продавцов социально значимых товаров и услуг.

Клиенты будут получать сокращенный кешбэк до 31 августа 2022 года по «некоторым повседневным покупкам», говорится в сообщении кредитной организации. Так, по Tinkoff Black и «Тинькофф Платинум» он составит 0,5% вместо 1%.

Банк России ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг с 18 апреля до 31 августа. Речь идет, в том числе, о магазинах, продающих продукты питания и товары повседневного спроса, аптеках, заправках.

При этом процент по категориям повышенного кешбэка и начислений по акциям останется прежним, отмечается в сообщении.