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Клиентам «Тинькофф банка» вдвое снизят кешбэк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Тинькофф банк» вдвое сократит кешбэк для клиентов с 26 апреля на время действия решения Центробанка России об ограничении размера эквайринговых комиссий для продавцов социально значимых товаров и услуг.

Клиенты будут получать сокращенный кешбэк до 31 августа 2022 года по «некоторым повседневным покупкам», говорится в сообщении кредитной организации. Так, по Tinkoff Black и «Тинькофф Платинум» он составит 0,5% вместо 1%.

Банк России ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг с 18 апреля до 31 августа. Речь идет, в том числе, о магазинах, продающих продукты питания и товары повседневного спроса, аптеках, заправках.

При этом процент по категориям повышенного кешбэка и начислений по акциям останется прежним, отмечается в сообщении.

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Экономика #Деньги
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