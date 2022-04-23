Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, следует из прямой трансляции мероприятия. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил раздал святыню клирикам, которые зажгут от нее связки из 33 свечей — по возрасту Иисуса Христа.

В этом году на церемонию допустили лишь порядка тысячи человек из-за недавних столкновений между силами правопорядка и палестинцами на Храмовой горе в Иерусалиме. Кроме этого, продолжают действовать коронавирусные ограничения.

Из-за сокращения числа участников церемонии Русская духовная миссия в Иерусалиме лишилась своей квоты пропусков, выделявшихся полицией Израиля. Сегодня Благодатный огонь доставят спецрейсом в Москву. С 2003 года доставкой занимается Фонд Андрея Первозванного.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников называют «чудом схождения Благодатного огня».

Храм Гроба Господня построен на месте, где, по библейскому преданию, был похоронен Иисус Христос. Благодатный огонь сходит в так называемой Кувуклии — часовне, расположенной на месте его погребения.

Согласно преданию, если Благодатный огонь не сойдет, то это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества. В некоторые годы схождения огня верующие ждали несколько часов.