Владельцы IPhone лишились уведомлений от Сбербанка

Российские пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на системе iOS больше не получают push-уведомления от системы.

Теперь оповещения об операциях владельцам IPhone будут приходить только через SMS. Отмечается, что в приложении отключена возможность включения функции. Банк предупреждает, что уведомления «временно недоступны», пишет РИА Новости.

«Из-за введенных санкций пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" на iOS вместо push-уведомлений продолжат получать уведомления в формате СМС с номера 900. Услуга информирования предоставляется на прежних условиях», — уточняет пресс-служба банка.

При этом проблема наблюдается только на системе iOS, у пользователей Android уведомления продолжают работать. Ранее Сбербанк попал под блокирующие санкции США и Великобритании, после чего из магазинов приложений App Store и Google Play было удалено приложение банка.