НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Владельцы IPhone лишились уведомлений от Сбербанка

Источник:
Sibnet.ru
307 0
Фото: © Sibnet.ru

Российские пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на системе iOS больше не получают push-уведомления от системы.

Теперь оповещения об операциях владельцам IPhone будут приходить только через SMS. Отмечается, что в приложении отключена возможность включения функции. Банк предупреждает, что уведомления «временно недоступны», пишет РИА Новости.

«Из-за введенных санкций пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" на iOS вместо push-уведомлений продолжат получать уведомления в формате СМС с номера 900. Услуга информирования предоставляется на прежних условиях», — уточняет пресс-служба банка.

При этом проблема наблюдается только на системе iOS, у пользователей Android уведомления продолжают работать. Ранее Сбербанк попал под блокирующие санкции США и Великобритании, после чего из магазинов приложений App Store и Google Play было удалено приложение банка.

Еще по теме
Банки обяжут быстро возвращать украденные мошенниками деньги
Центробанк установил валютный курс на выходные
Самый разбогатевший российский миллиардер нашелся в Лондоне
«Тинькофф» предложил регистрацию ИП и ООО под ключ
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
Гигантская комета направилась к Земле
США разрешили НКО «строить демократию» в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Минобороны назвало количество погибших на крейсере «Москва»
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
52
Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»
37
Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине
34
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»
33
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
27
Минобороны опубликовало список погибших украинских военных