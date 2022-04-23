Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден придумал себе новую фамилию после того, как не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра.

Американский лидер выступал в штате Орегон. Комментируя вопросы развития инфраструктуры, он решил поблагодарить местных представителей конгресса, среди которых оказался политик со сложной фамилией.

«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам... и Эрлу... извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден», — сказал президент.

79-летний президент США ранее уже попадал в подобные курьезные ситуации. Например, он назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом.