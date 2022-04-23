Названы самые безопасные красители для пасхальных яиц

Луковая шелуха, корни клубники и марена красильная являются самыми безопасными красителями для пасхальных яиц, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Кроме этого, для этого можно использовать специальные пищевые красители. «Нельзя использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества опасные для вашего здоровья», — уточнила эксперт.

Врач отметила, что при приготовлении пасхальных угощений нужно помнить про сроки и условия хранения такой продукции. В частности, варенные вкрутую яйца подлежат хранению в течение 36 часов при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов.

Яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат. Сроки годности кулича домашней выпечки зависят от технологии приготовления и состава ингредиентов, но в среднем составляют не более 48 часов. На куличах промышленного выпуска срок годности указан на упаковке.