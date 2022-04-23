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Худшую поддержку оказали девочке из Новосибирска на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Елизавета Дименина из Новосибирска выступила в дополнительном этапе девятого сезона шоу «Голос. Дети» и набрала меньше всего зрительских голосов.

Дименина выступала в команде Егора Крида, она исполнила песню «Облетают последние маки» из фильма «Служебный роман».

Девочка получила всего 9,1% зрительских голосов, что стало худшим результатом среди всех участников дополнительного этапа. Больше всего голосов отдали Федору Сорокину из команды Егора Крида — 71,4%.

Как распределились голоса зрителей в шоу «Голос. Дети»

По итогам дополнительного этапа в финал «Голоса» прошли Анастасия Чумакова, София Олареско и Федор Сорокин. Среди финалистов, выбранных наставниками — Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы, Ксения Канн, Елисей Касич, Шамиль Ибадов, Аделия Загребина.

Финал девятого сезона шоу «Голос. Дети» пройдет 29 апреля в прямом эфире Первого канала. Победителя выберут зрители.

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Культгид #Мир ТВ #Новосибирск
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