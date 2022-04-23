Зрители выбрали дополнительных финалистов шоу «Голос. Дети 9»

Зрители выбрали трех финалистов девятого сезона шоу «Голос. Дети». Они присоединятся к участникам, которых в финал пропустили наставники.

В команде Басты в дополнительном этапе выступили Майя Мидзуно, София Олареско и Ева Левчук. Зрители выбрали Олареско, отдав ей 48,4% голосов. Мидзуно и Левчук набрали 18,8% и 31,8% соответственно.

Дополнительным финалистом команды Полины Гагариной стала Анастасия Чумакова, набравшая 44,5% зрительских голосов. Другие участницы дополнительного этапа Николь Короли и Анастасия Комарова набрали по 27%.

В команде Егора Крида больше всего голосов набрал Федор Сорокин (71,4%), Елизавета Дименина (9,1 %, и Василиса Царская (19,5%) покинули проект.

За победу в финале поборются девять человек: Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы и Анастасия Чумакова (команда Гагариной), Ксения Канн, Елисей Касич и София Олареско (команда Басты), Шамиль Ибадов, Аделия Загребина и Федор Сорокин (команда Крида).